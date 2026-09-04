За інформацією засобів масової інформації, Рейнджерс заплатив за трансфер нападника 13 мільйонів доларів. Ця сума може стати однією з найбільших інвестицій шотландського клубу в нових футболістів. Водночас донецький Шахтар, який раніше володів правами на венесуельця, не матиме частки від подальшого продажу гравця.

Контракт із 22-річним форвардом розрахований до літа 2030 року. Угода також передбачає можливість продовження співпраці ще на один сезон за умови, визначеної сторонами. У новій команді Келсі виступатиме під 19-м номером.

Шотландський Рейнджерс офіційно оголосив про підписання венесуельського нападника Кевіна Келсі. Футболіст перейшов із Портленд Тімберс і продовжить кар’єру в чемпіонаті Шотландії. Про завершення трансферу клуб повідомив на своєму офіційному сайті.

До Портленд Тімберс Келсі приєднався в січні минулого року, перейшовши з донецького Шахтаря. За американський клуб нападник встиг провести 63 матчі в усіх турнірах. На його рахунку 19 забитих м’ячів і п’ять результативних передач.

Венесуельський форвард розпочинав професійний шлях у Південній Америці, після чого перебрався до Європи. У період із 2023-го до 2025 року він був гравцем Шахтаря. За цей час Келсі не зміг стати беззаперечним футболістом основного складу, однак продемонстрував свої сильні якості – швидкість, фізичну потужність і вміння ефективно діяти в штрафному майданчику.

У Рейнджерс розраховують, що новачок допоможе команді посилити атакувальну лінію та додасть конкуренції на позиції центрального нападника. Для Келсі цей перехід стане новим етапом європейської кар’єри й можливістю проявити себе в одному з найпринциповіших чемпіонатів Великої Британії.

Відомо, що донецький Шахтар не отримуватиме додаткових виплат у разі майбутнього перепродажу футболіста, оскільки клуб не мав відсотка від наступної трансферної угоди. Цікаво також, що Рейнджерс дозволив «гірникам» зіграти на загальному етапі Ліги чемпіонів.