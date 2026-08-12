Сергій Разумовський

Рівненський Верес зацікавлений у трансфері українського нападника Микити Александрова, який нині виступає в системі іспанського Хетафе. Клуб Української Прем’єр-ліги планує посилити атакувальну лінію та розглядає 21-річного форварда як один із варіантів для підсилення складу.

Раніше повідомлялося, що Верес уже звернув увагу на Александрова та вивчає можливість його переходу. За інформацією «ТаТоТаке», футболіст готовий повернутися до України, якщо сторонам вдасться узгодити умови співпраці.

Микита Александров народився у Дніпрі та є вихованцем академії Динамо. У юному віці нападник залишив Україну й продовжив футбольну підготовку в Іспанії. До Хетафе він приєднався рік тому, перейшовши з Вільяреалу.

Форвард також має досвід виступів за юнацьку збірну України віком до 19 років. У національній команді свого віку Александров розглядався як один із перспективних нападників.

Українець вирізняється значними антропометричними даними. Його зріст становить 194 сантиметри, тому футболіст може бути особливо корисним у боротьбі за верхові м’ячі, під час стандартних положень і при грі на завершення атак.

Раніше київське Динамо лише на останніх хвилинах вирвало перемогу над Вересом (2:1).