Інгулець достроково припинив матч 18-го туру Першої ліги проти Олександрії. На 83-й хвилині, коли команда поступалася з рахунком 0:5, її футболісти залишили поле. Причиною стали підозри керівництва клубу щодо можливого договірного характеру гри.

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Як повідомив FootballHub, рішення ухвалили після консультацій із представниками ПФЛ та Комітету з етики та чесної гри. Президент Інгульця Олександр Поворознюк в інтерв’ю сайту «Український футбол» уточнив, що саме він дав вказівку припинити матч, а не головний тренер Валерій Куценко. За словами Поворознюка, він погодив цей крок із ПФЛ.

Президент клубу стверджує, що під час гри різко зросли ставки на загальну кількість голів. Він розповів, що йому надсилали інформацію про ставки та запитували, чи причетний він до ситуації. Поворознюк заперечив будь-яку участь у ній і пояснив, що не хотів догравати матч, аби відповідні ставки не зіграли.

За словами Поворознюка, він має підозри щодо окремих футболістів Інгульця й найближчим часом клуб зробить висновки стосовно гравців. Він також запропонував звернути увагу на передачу Бенедюка перед тим, як команда залишила поле. Водночас президент не навів доказів вини конкретних футболістів.

Претензій до Куценка, за словами Поворознюка, немає – тренер залишається на посаді. Президент Інгульця визнав, що після таких ситуацій замислюється над тим, щоб піти з футболу, однак поки любов до гри переважає.