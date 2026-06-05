Сергій Разумовський

Олександр Поворознюк-молодший отримав нову посаду в структурі Інгульця. Син президента клубу Олександра Поворознюка став віцепрезидентом. Про це офіційно повідомила пресслужба Інгульця.

Поворознюку-молодшому 19 років. Окрім роботи в клубній структурі, він також є футболістом і виступає на позиції нападника. У першій частині сезону форвард кілька разів залучався до матчів першої команди. Загалом він чотири рази потрапляв до заявки Інгульця: тричі на поєдинки Першої ліги та один раз на гру Кубка України.

У клубі наголосили, що Інгулець прагне розвиватися не лише як професійна команда, а й як середовище для зростання молодих гравців. У заяві пресслужби зазначається, що клуб робить ставку на нове покоління, яке готове працювати заради результату та захищати кольори команди на футбольному полі.

У клубі також підкреслили, що залучення молодих людей до розвитку Інгульця є підтвердженням правильного напрямку роботи. Керівництво команди планує й надалі працювати над інфраструктурою, ставити амбітні цілі та виховувати професійних футболістів.

Також у заяві клуб подякував уболівальникам за підтримку та зазначив, що попереду команду чекають нові виклики, матчі й перемоги.

Минулий сезон Інгулець завершив на п'ятому місці у турнірній таблиці Першої ліги. У Кубку України команда зуміла дійти до чвертьфіналу.