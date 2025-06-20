Михайло Цирук

21 та 22 червня відбудуться чвертьфінальні поєдинки молодіжного Євро-2025. Відсутність сенсацій призвела до того, що до плейоф турніру справді вийшли найсильніші команди, які тільки могли туди потрапити, тож вирішальна частина континентальної першості обіцяє бути цікавою з самого початку. Пропонуємо до вашої уваги анонс усіх матчів 1/4 фіналу.

Субота, 21 червня

19:00 Португалія - Нідерланди

Попри те, що команди провели груповий етап зовсім по-різному, букмекери оцінюють їхні шанси на успіх у цьому протистоянні як приблизно рівні. Нідерланди справді розпочали груповий етап дуже невдало, набравши лише одне очко в протистояннях з Фінляндією (2:2) та Данією (1:2). Однак далі, на жаль для нас, набрали хід, і завдяки впевненій перемозі над Україною (2:0) все ж пройшли далі.

Причини оцінювати перспективи цієї команди високо справді є. У кожній лінії ораньє грають люди з непоганим бекграундом у дорослому футболі, до того ж у сильних чемпіонатах. Тож не дивно, що ця комнада входить до пʼятірки найдорожчих на турнірі, а її сумарна вартість складає 220,3 млн євро.

Португальці до пʼяти найдорожчих збірних континентальної першості не входять, однак те, як команда провела груповий етап, дає підстави вважати її не лише претендентом на перемогу в цій парі, а й загалом на чемпіонаті. Селесао стали єдиним з усіх учасників турніру, який не пропустив у трьох стартових матчах жодного мʼяча. При цьому за забитими голами Португалія серед лідерів: їх у неї аж девʼять, як і в Німеччини.

На флангах команди запалюють багатомільйонні вінгери: Жеованні Кенда, що вже відзначився на турнірі трьома голами та двома асистами, та Роджер Фернандеш, дублер Трубіна в Бенфіці Самуел Соареш поки також бездоганний, тож шанси цієї команди піти далеко здаються досить високими.

22:00 Іспанія - Англія

Мабуть, найцікавішим з усіх чвертьфіналів буде саме цей, адже у ньому ми побачимо точне повторення фінального поєдинку Євро-2023. Тоді збірна Англії здобула мінімальну перемогу завдяки єдиному голу Кертіса Джонса, тож тепер фурія роха матиме шанс взяти реванш.

Що ж до шляху команд на поточному чемпіонаті Європи, обидві пройшли його не без труднощів. Іспанія дуже натужно виграла перші поєдинки проти Словаччини (3:2) та Румунії (2:1), де переможні голи вдалося забити лише на останніх хвилинах матчу, а в останньому турі розписала мирову з Італією (1:1), та завдяки кращій різниці мʼячів такого результату вистачило для першого місця в групі.

Англія, своєю чергою, після впевненої перемоги над Чехією (3:1) несподівано втратила очки в матчі зі Словенією (0:0), а в останньому турі взагалі програла Німеччині (1:2). Але навіть чотирьох набраних балів молодіжці трьох левів цілком вистачило для того, аби фінішувати на другій сходинці та продовжити боротьбу в плейоф.

Неділя, 22 червня

19:00 Данія - Франція

У цій парі явними фаворитами, звісно ж, будуть французи, однак на груповому етапі команда Данії показала, що також не буде простим суперником ні для кого. Команда, що у квартеті D вважалася претендентом на другу позицію після Нідерландів не просто зуміла виграти групу, а зробила це достроково, після перемог над Україною (3:2) та Нідерландами (2:1). При цьому форвард данців Вільям Осула, який починав турнір як запасний, тримається в трійці найкращих бомбардирів турніру з трьома забитими мʼячами.

Що ж до Франції, то вона вийшла до чвертьфіналу не без пригод. Після нульової нічиєї з Португалією Ле Бльо ледь подужали команду Грузії (3:2), забивши переможний мʼяч лише на 12-й компенсованій до другого тайму хвилині, і лише в останньому турі здобули три очки спокійно, розгромивши Польщу (4:1). Подивимося, чи зможе французька молодіжка не вилетіти на старті плейоф на другому Євро поспіль.

22:00 Німеччина - Італія

Збірна Німеччини - одна з двох команд, яка провела груповий етап турніру ідеально. На старті Бундестім розгромила Словенію (3:0), а потім розібралася з Чехією (4:2) та Англією (2:1). Особливо ідеально проявив себе у трьох перших матчах форвард німців Нік Вольтемаде.

На рахунку нападника вже чотири голи в трьох матчах - три у ворота Словенії (3:0) та ще один - Чехії (4:2), і саме він наразі є найкращим бомбардиром турніру. Побачимо, чи вдасться цій гольовій машині продовжити забивати й у чвертьфінальному протистоянні з Італією.

Самі ж італійці провели першу частину Євро-2025 дуже мінімалістично. У матчах проти Румунії (1:0) та Словаччини (1:0) команда обмежилася лише одним забитим мʼячем. Так само було і в матчі з Іспанією, де суперники поділили очки (1:1), однак через подібний мінімалізм Скуадра Адзурра поступилася першим місцем, адже мала гіршу різницю голів. Можливо, всі свої голи Італія вирішила притримати вже на плейоф?

У матеріалі використані фото Getty Images.