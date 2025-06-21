Циганик виніс власний вердикт молодіжці після вильоту з Євро-2025
Команда Мельгоси не вийшла з групи
34 хвилини тому
Журналіст Ігор Циганик оцінив гру молодіжної збірної України на Євро-2025.
Вилетіли… я розраховував на більше, бо вважаю що ця команда могла зіграти набагато краще! Багато питань до тренерського штабу - команда грала дуже академічно і нічим особливим не здивувала! Моменти створювали за рахунок індивідуальних дій футболістів! Другі тайми зіграли гірше ніж перші в усіх матчах! Шкода… А іспанці мають іти на вихід, як на мене!, - написав Циганик в Instagram.
Як «синьо-жовті» програли свій вирішальний поєдинок. Огляд матчу Нідерланди – Україна.
Нагадаємо, УЄФА назвав найкращого гравця матчу Нідерланди – Україна. Чи отримав утішний приз українець?
Раніше думками щодо гри поділився головний тренер молодіжної збірної України Унаї Мельгоса.
Поділитись