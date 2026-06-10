Президент Кудрівки Роман Солодаренко підтвердив, що Олександр Протченко продовжить роботу з командою і залишиться головним тренером на наступний сезон.

За словами керівника клубу, одразу після завершення останнього матчу в клубі планують провести внутрішню нараду з тренерським штабом і управлінським персоналом. Після цього буде переглянуто бюджет, визначено потреби команди та сформовано завдання на новий сезон.

Матч тільки вчора закінчився. Звичайно, будуть зміни в команді, буде підсилення, буде переглянуто бюджет, будуть поставлені завдання на наступний сезон з огляду на те, що ми отримали в цьому сезоні. Найближчим часом зберемось з тренерським складом, управлінським персоналом і поставимо завдання. Послухаємо тренера, що йому треба для нового сезону, яке підсилення, які позиції і сформуємо завдання на наступний сезон. Тренером в «Кудрівці» на наступний сезон залишається Олександр Протченко.

З приводу боргів, вкидів і такого незрозумілого інформаційного тиску, який був створений перед першою та другою іграми горе-блогерами, які заробляють на цьому свої лайки, гроші. Цьому доказ була вчорашня гра – всі бачили, як команда викладається, як вона грає за емблему, за вболівальників. Коли футболісти після гри дякували команді і говорили про те, що вона все віддають і віддадуть за емблему «Кудрівки» – це доказ того, що, якби були такі значущі проблеми, як пишуть – воно б трохи по-іншому було.

Все, що відбувається всередині колективу – це наша внутрішня історія, яку ми самостійно зможемо вирішити. Ми вирішимо і працюємо далі. В нас кістяк команди залишається, ми продовжуємо працювати і жодні інформаційні тиски на нас не повпливають. В нашому колективі нормальна робоча дружня атмосфера і ми далі продовжуємо працювати, – сказав Солодаренко в інтерв'ю Tribuna.com.