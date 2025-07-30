Павло Василенко

Пресслужба Металіста 1925 повідомила, що новим президентом клубу став Богдан Бойко, який раніше обіймав посаду голови наглядової ради. А на його місце відповідно перейшов Володимир Носов, вже експрезидент харків’ян.

Таке рішення було прийняте у середу, 30 липня, на традиційних Загальних зборах учасників.

У заяві йдеться, що Носов тепер зосередиться на стратегічному розвитку клуба. Він надалі братиме участь у визначенні вектора руху Металіста 1925, ухваленні ключових рішень та формуванні довгострокової стратегії.

Свої повноваження щодо операційного управління клубом Носов передав новому президенту Бойку у зв’язку з розширенням своєї діяльності, зокрема як почесного консула України в Іспанії.

Носов та Бойко стали новими інвесторами та співвласниками Металіста 1925 у 2023 році.

За підсумками минулого сезону команда повернулася до УПЛ та стартує у новій кампанії 4 серпня домашнім матчем проти Оболоні.