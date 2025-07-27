Нападник харківського Металіста 1925 Олексій Сидоров самовільно залишив Україну, про це повідомила пресслужба клубу. У другій половині сезону 2024/25 футболіст виступав на правах оренди за Колос із Ковалівки. Угода з цим клубом закінчилася 30 червня 2025 року.

Оскільки харків'яни вже вирушили на закордонні збори до Австрії до завершення оренди, Сидоров залишився та розпочав підготовку з молодіжною командою. Однак згодом перестав відвідувати тренування без пояснення причин.

Пізніше представники гравця підтвердили, що він справді покинув країну. Цю інформацію підтвердив і сам Сидоров, пославшись на сімейні обставини. На даний момент Металісту 1925 невідомо, де знаходиться футболіст і яким чином він зміг виїхати за межі України.

«У зв’язку з наведеним ФК Металіст 1925 Харків закликає Олексія Сидорова повернутися до виконання контрактних зобов’язань та повідомляє про початок внутрішнього розслідування та юридичних процедур проти протиправних дій футболіста», – йдеться у повідомленні.

Раніше Младен Бартулович підсумував збори харківського Металіста 1925.