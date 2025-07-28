Металіст 1925 був готовий придбати хавбека Динамо
Харків’яни пропонували 3 млн доларів
близько 3 годин тому
Олександр Яцик/фото: Динамо
Харківський Металіст 1925 робив спробу отримати півзахисника київського Динамо Олександра Яцика. За інформацією журналіста та коментатора Ігоря Циганика, клуб був готовий викласти за хавбека суму понад 3 мільйони доларів.
Проте трансфер так і не відбувся. Яцик, який відіграв минулий сезон в оренді в Зорі, наразі залишається у розпорядженні Динамо і включений до заявки команди на новий розіграш Української Прем'єр-ліги.
Минулого сезону він провів 29 матчів, шість разів вразив ворота суперників і відзначився чотирма результативними передачами.
Раніше повідомлялося, що Буяльський не зіграє у матчі-відповіді Динамо проти Хамрун Спартанс в Лізі чемпіонів.