Президент Оболоні різко висловився на адресу арбітра після матчу з Динамо
Бізнесмен був незадоволений рішенням судді у поєдинку проти біло-синіх
близько 3 годин тому
Фото - ФК Оболонь
Президента Оболоні Олександр Слободян вкрай обурив епізод на заключних секундах матчу, коли арбітр Денис Шурман зафіксував фол при потенційному виході на ворота Динамо у матчі п’ятого туру УПЛ (2:2), що в теорії міг принести перемогу «пивоварам» в столичному дербі.
«Суддя вкрав у нас перемогу, наш футболіст виходив один на один», – сказав Слободян.
Оболонь з вісьмома балами йде п'ятою в турнірній таблиці УПЛ.
22 вересня «пивовари» зіграють наступний матч в чемпіонаті України проти Карпат (13:00).
