Сергій Разумовський

Президент Реала Флорентіно Перес прокоментував інформацію про можливий відхід із посади керівника мадридського клубу. Як повідомляє AS, відповідну заяву функціонер зробив під час пресконференції, яка відбулася після засідання ради директорів Реала.

Останнім часом навколо майбутнього Переса з’явилися чутки про те, що він може достроково залишити посаду президента клубу. Втім, сам керівник мадридців фактично спростував ці розмови та дав зрозуміти, що не планує йти у відставку.

Під час спілкування з журналістами Перес подякував присутнім за участь у пресконференції та в іронічній формі повідомив, що не збирається складати повноваження. За словами президента Реала, замість відставки він має намір оголосити про проведення дострокових виборів.

Нагадаємо, минулого року Перес був переобраний президентом Реала. Його чинний мандат розрахований до 2029 року, тож формально він має право залишатися на посаді ще кілька років.

