Президент Кудрівки Роман Солодаренко розповів, чи накладено на клуб трансферний бан та чи існує ще заборгованість перед УАФ.

Зняли трансферний бан? Так, це правда.

Заборгованості перед футболістами ніякої немає, все погашено. Заборгованості перед УАФ немає, трансферних банів немає, тому спокійно реєструємо всіх футболістів, котрих підписали у це міжсезоння.

Як я і обіцяв, до першої гри у нас все буде добре, тому все виправлено і ми працюємо в штатному режимі та в піднесеному настрої готуємося до матчу з Шахтарем.

Плануємо підсилитися ще двома футболістами. Говорити прізвища поки що не буду, але є два легіонери, яких плануємо дозаявити. Вони не з чемпіонату України, – повідомив Солодаренко в інтерв'ю UA-Футбол.