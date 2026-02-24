Президент СК Полтава повідомив, де відбудеться матч УПЛ проти Кудрівки
Власник полтавського клубу розкрив деталі
близько 2 годин тому
Президент СК Полтава Сергій Іващенко в інтерв’ю сайту «Український футбол» розповів, у якому місті й на якій арені «містяни» проведуть матч 18-го туру УПЛ проти Кудрівки.
«У Києві, на «Оболонь Арені». Поєдинок відбудеться, як і планувалося, наступного понеділка, 2 березня.
На жаль, нині не лише СК Полтава зіштовхнувся з такою проблемою [стан газону на домашній арені й неможливість грати на ньому]... Ми розглядали кілька варіантів. Один з них відпав, бо мене випередили представники Кривбасу. Вони першими подзвонили та домовилися з Колосом про те, що проведуть свій домашній матч 18-го туру УПЛ у Ковалівці [проти Зорі]. У криворізького клубу теж проблеми з полем на рідній арені…»
Поєдинок 18-го туру Української Прем'єр-ліги між СК Полтава та Кудрівкою має відбутися наступного понеділка, 2 березня. Початок гри заплановано на 13:00.
Поділитись