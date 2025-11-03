Президент СК Полтава Сергій Іващенко в інтерв’ю сайту «Український футбол» прокоментував постанову Верховного Суду, згідно з якою КРАІЛ оштрафувала ТОВ СК Полтава на 2,4 млн гривень.

«Якщо Верховний Суд вважає, що ми щось порушили, то винен президент клубу, який підписував договір зі спонсором. Постанова Верховного Суду є, тож – будемо її виконувати.

Ну от зараз одним зі спонсорів Української Прем’єр-ліги є подібна компанія. Й інші букмекерські контори та ігрові платформи [співпрацюють з футбольними клубами]. Ну, теж саме, але, я не розумію, є одне трактування закону, а є інше… Хіба букмекерські контори, як і казино, не заборонено рекламувати?

Не маленька сума, але і не космічна. Неприємно, але переживемо. На функціонуванні клубу це ніяк не позначиться. Гравці, тренери й інші працівники СК Полтава можуть не переживати, зарплати, як і раніше, виплачуватимуться вчасно».