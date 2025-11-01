Тренер Полтави Ігор Тимченко розкритикував суддівство у матчі 11-го туру української Прем'єр-ліги проти Кривбаса (2:2). Слова фахівця передає пресслужба криворіжців.

Сьогодні ми грали з дуже хорошою командою, яка має історію, інфраструктуру, хороших футболістів у складі: багато легіонерів, досвідченого тренера. Вважаю, що ми провели непоганий матч активно почали, забили гол і відзначу досить непоганий перший тайм. Пропустили, потім відреагували, забили зі стандарту.

Другий тайм, як на мене, це сумнівний пенальті. І потім вже трішки притиснулися до своїх воріт. Мабуть, це наша помилка, але і «Кривбас» згодом додав. В кінці, вже після тривоги, був і у нас момент, щоб виграти. В цілому непоганий поєдинок у нашому виконанні.

Оборонного плану не було. Ви самі бачили, ми активно розпочали матч, не грали на відбій, а намагалися діяти активно. План на гру часто диктує ситуацію на полі. План був грати активно, намагатися використовувати свої сильні сторони. «Кривбас» - дуже хороша команда в атаці, але у них в обороні дуже багато проблем.

Ми розраховуємо на те місце, яке нам дозволить залишитися в УПЛ. Звичайно, що нам важко. У нас було багато травмованих, зараз їх трішки менше, тому результати покращились. Але нам ще важко протистояти клубам УПЛ. Вважаю, що «Кривбас» - хороша команда, але, і це моя субʼєктивна думка, пенальті несправедливий. Вважаю, що якби ще трішки судді до нас більш адекватно ставилися, у нас би було більше очок.