Сергій Разумовський

Верховний Суд України відхилив касаційну скаргу Полтави та залишив у силі рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) про штраф 2,4 млн грн за рекламу казино. Відповідну постанову оприлюднено в Єдиному реєстрі судових рішень.

КРАІЛ наклала санкцію ще у травні 2024-го на ТОВ «СК Полтава» за порушення вимог до реклами у сфері азартних ігор. У грудні 2023-го клуб розмістив на відеоекрані на Хрещатику ролик із торговельними марками казино. Згодом експертна комісія при ВГО «Всеукраїнська рекламна коаліція» своїм рішення визнала матеріал як рекламу азартних ігор.

Клуб наполягав, що це було промо бренду спонсора – ТОВ «Айфар Груп». Однак безрезультатно: у вересні 2024 року окружний, а в лютому 2025-го апеляційний суд відмовили в позові; 28 жовтня 2025-го Верховний Суд остаточно залишив касацію без задоволення. Це найвища можлива інстанція в Україні.

У турнірній таблиці УПЛ Полтава має лише шість очок і посідає останнє місце. Раніше наставник Ігор Тимченко розкритикував ставлення арбітрів до команди.