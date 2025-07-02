Президент Вереса розповів як у клубі форматуватимуться ціни на квитки наступного сезону
Найдорожчі місця будуть на західній трибуні під навісом
близько 1 години тому
Президент НК Верес Іван Надєїн в інтерв'ю Veres TV розповів про формування вартості квитків, абонементи та подарунки для вболівальників у новому сезоні.
Наглядова рада клубу ухвалила рішення не збільшувати ціни.
– Ніякої індексації вартості квитків не буде. Ми вирішили нічого поки не змінювати, бо все одно ставимо головну ціль – подальше збільшення відвідуваності домашніх матчів, – зазначив Іван Надєїн.
Єдине нововведення стосуватиметься цінових зон. Найдорожчі квитки тепер будуть на західній трибуні під навісом, а на східній трибуні залишаться у межах 200-300 гривень.
Як показала практика, люди завжди в першу чергу беруть найдорожчі квитки. Найшвидше викуповуються VIP-ложі та квитки по 500 гривень під навісом. Бо насправді під навісом квитки і мають коштувати дорожче. Таким чином, у новому сезоні квитки на західній трибуні під навісом коштуватимуть 400-500 гривень, тоді як на східній трибуні – 200-300 гривень, – пояснив президент.
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