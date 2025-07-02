Павло Василенко

Колишній нападник рівненського Вереса Руслан Степанюк має декілька варіантів продовження кар'єри в клубах УПЛ.

За інформацією телеграм-каналу ТаТоТаке, Степанюк нині має дві конкретні пропозиції – від ЛНЗ та Зорі. Варіант з черкаським клубом був кращим за фінансовими умовами контракту, хоча головний тренер ЛНЗ Віталій Пономарьов наразі вже не шукає четвертого нападника.

Водночас у Зорі Руслан може возз'єднатися з Віктором Скрипником, під чиїм керівництвом він працював у полтавській Ворсклі (2022-2023).

Відначається, що 33-річний Степанюк досі не ухвалив остаточного рішення та й взагалі розмірковує над доцільністю подальшого продовження кар'єри.

У минулому сезоні 2024/25 нападник провів 31 гру за Верес в усіх турнірах, забивши шість голів і віддавши дві результативні передачі.