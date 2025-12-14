Прочуханка Бартуловича посприяла камбеку Металіста 1925 в останньому матчі з Оболонню
Обидва колективи пішли у відпустку
близько 3 годин тому
Віцепрезидент Металіста 1925 Юрій Коротун після матчу 16 туру УПЛ проти Оболоні (3:1) розповів, що в перерві матчу футболісти мали жорстку розмову з головним тренером Младеном Бартуловичем. Його слова наводить пресслужба клубу.
Спрацювала чоловіча розмова в перерві, у першу чергу, від головного тренера команди Младена Бартуловича. До речі, хочу публічно вибачитися перед Оболонню за те, що ми пошкодили дверцята в роздягальні. Ми обов'язково компенсуємо ремонт, ми беремо це на себе. Можливо, саме ці двері й спрацювали та допомогли нам на більш емоційному підйомі вийти на другий тайм та перемогти - зізнався Коротун.
Металіст 1925 зимуватиме на п’ятій позиції, набравши 24 бали в 16 турах.