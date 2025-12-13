ЛНЗ йде на зимову паузу першим в УПЛ, обігравши Зорю
Команда Пономарьова забивала в кожному з таймів
близько 2 годин тому
Фото: ЛНЗ
У Черкасах пройшов черговий поєдинок чемпіонату України, в якому ЛНЗ впевнено впорався із луганською Зорею, перемігши з рахунком 2:0.
Господарі швидко захопили ініціативу і вже на 18-й хвилині вийшли вперед — косоварський нападник Мухаррем Яшарі реалізував вихід віч-на-віч із воротарем. У середині першого тайму Драмбаєв відправив м'яч у сітку, проте після втручання VAR арбітри скасували гол.
Остаточний рахунок було встановлено після перерви. Назарій Муравський скористався помилкою голкіпера гостей Олександра Сапутіна та подвоїв перевагу команди Віталія Пономарьова.
УПЛ. 16-й тур
ЛНЗ – Зоря – 2:0
Голи: Яшарі, 18, Муравський, 56
