У Черкасах пройшов черговий поєдинок чемпіонату України, в якому ЛНЗ впевнено впорався із луганською Зорею, перемігши з рахунком 2:0.

Господарі швидко захопили ініціативу і вже на 18-й хвилині вийшли вперед — косоварський нападник Мухаррем Яшарі реалізував вихід віч-на-віч із воротарем. У середині першого тайму Драмбаєв відправив м'яч у сітку, проте після втручання VAR арбітри скасували гол.

Остаточний рахунок було встановлено після перерви. Назарій Муравський скористався помилкою голкіпера гостей Олександра Сапутіна та подвоїв перевагу команди Віталія Пономарьова.

УПЛ. 16-й тур

ЛНЗ – Зоря – 2:0

Голи: Яшарі, 18, Муравський, 56