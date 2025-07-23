Журналіст Володимир Звєров підбив підсумки першого матчу Динамо в 2 кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів проти Хамрун Спартанс (0:3).

Те, що ми побачили, от у матчі проти мальтійської команди, на мою думку, це продовження зборів було для Динамо, тому що відчувалося, що команда все одно ще грає під навантаженнями. Відчувається, що це та команда, яку можна обходити на дуже низькій передачі під гірочку, то тут не треба розганятися.

Це всього лиш мальтійський суперник у другому кваліфікаційному раунді. І, ну, говорити про те, що Динамо несеться, тут говорити поки що зарано. Рахунок 3:0 - він просто як показник великої різниці класу між одними і іншими, - сказав Звєров.