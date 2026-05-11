Сергій Разумовський

Вінгер рівненського Вереса Веслі Помба достроково завершив сезон. 23-річний бразилець не зможе допомогти команді у трьох заключних матчах чемпіонату. Про це повідомила пресслужба рівненського клубу.

Причиною стала травма, якої футболіст зазнав на одному з тренувань. У Помби стався рецидив старого ушкодження задньої поверхні стегна.

Таким чином, Верес проведе завершальні поєдинки сезону без одного з гравців атакувальної ланки. Для рівненської команди ці матчі вже не матимуть критичного турнірного значення, адже клуб раніше гарантував собі місце в УПЛ на наступний сезон.

Веслі Помба виступає за Верес із серпня 2025 року. У нинішньому сезоні бразилець провів за рівнян 16 матчів у чемпіонаті України та ще один поєдинок у Кубку України. На рахунку вінгера 1 забитий м’яч і 4 результативні передачі.