Павло Василенко

Аль-Ахлі здолав Аль-Наср у фіналі Суперкубка Саудівської Аравії, вигравши серію пенальті з рахунком 5:3 після бойової нічиєї 2:2 у основний час. Для Кріштіану Роналду це стало вже третім поспіль фіналом у Саудівській Аравії, де його команда поступилася суперникам після 11-метрових ударів.

З моменту приїзду зіркового португальця до Ер-Ріяда взимку 2023 року Аль-Наср так і не спромігся підняти над головою жодного великого трофея. Команда щоразу зупиняється за крок від успіху – і кожного разу невдачі приходять у найболючішій формі, після серії пенальті.

Та навіть серед розчарувань Кріштіану зумів увійти в історію. На 41-й хвилині фіналу він відкрив рахунок, впевнено реалізувавши пенальті. Цей м’яч став його 100-м голом у футболці Аль-Насра.

Таким чином Роналду встановив унікальне досягнення – він став першим гравцем в історії, який забивав щонайменше 100 голів у складі чотирьох різних клубів: Реала, Ювентуса, Манчестер Юнайтед та Аль-Насра.