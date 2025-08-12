Джорджина Родрігес повідомила про заручини з Криштіану Роналду. Модель опублікувала у соцмережах фото обручки на безіменному пальці лівої руки, відмітивши на знімку португальського футболіста.

Так. У цьому та в усіх моїх життях — написала Джорджина.

Роналду та Родрігес перебувають у стосунках з 2016 року та виховують двох спільних дітей.

За словами геммолога Олівії Ландау, обручка містить овальний діамант вагою понад 10 карат, можливо, до 15 карат. Камінь оточують два менших овальних діаманти з боків, кожен вагою приблизно 2–3 карати. Оправа платинова, з подвійними зубцями на всіх чотирьох кутах.

Залежно від якості, вартість обручки та центрального діаманта, ймовірно, складає кілька мільйонів доларів.

Раніше Джорджина і Роналду провели романтичний день на яхті.