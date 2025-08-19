Роналду віддав шляхетну гольову передачу на Фелікса, Аль-Наср вийшов у фінал Суперкубка Саудівської Аравії. ВІДЕО
Кріштіану віддав пас на порожні ворота
близько 1 години тому
Кріштіану Роналду / фото - Getty
У півфіналі Суперкубка Саудівської Аравії Аль-Наср здолав Аль-Іттіхад з рахунком 2:1. Вирішальний м’яч на 61-й хвилині забив Жоау Фелікс, оформивши свій дебютний гол за клуб. Асистентом виступив Криштіану Роналду, який замість удару при виході сам на сам з голкіпером віддав передачу партнеру.
Перемога дозволила Аль-Насру пробитися до фіналу турніру. У вирішальному матчі команда зустрінеться з переможцем пари Аль-Кадісія – Аль-Ахлі. Ця гра відбудеться у середу, 20 серпня, а фінал – у суботу, 23 серпня.
Суперкубок Саудівської Аравії 2025. 1/2 фіналу
Аль-Наср – Аль-Іттіхад 2:1 (Мане 10' – Бергвейн 16', Фелікс 61')
Вилучення: Мане (25')