У півфіналі Суперкубка Саудівської Аравії Аль-Наср здолав Аль-Іттіхад з рахунком 2:1. Вирішальний м’яч на 61-й хвилині забив Жоау Фелікс, оформивши свій дебютний гол за клуб. Асистентом виступив Криштіану Роналду, який замість удару при виході сам на сам з голкіпером віддав передачу партнеру.

why’s no one talking about the fact that ronaldo graciously gave joao felix an empty net to score and help boost his confidence 🤷‍♂️pic.twitter.com/wLReaPtWS4 — smith(fan)🦁 (@RMAsmithayo7) August 19, 2025

Перемога дозволила Аль-Насру пробитися до фіналу турніру. У вирішальному матчі команда зустрінеться з переможцем пари Аль-Кадісія – Аль-Ахлі. Ця гра відбудеться у середу, 20 серпня, а фінал – у суботу, 23 серпня.

Суперкубок Саудівської Аравії 2025. 1/2 фіналу

Аль-Наср – Аль-Іттіхад 2:1 (Мане 10' – Бергвейн 16', Фелікс 61')

Вилучення: Мане (25')