Павло Василенко

За лаштунками однієї з найпрестижніших футбольних нагород у 2017 році між двома найбільшими зірками сучасної епохи футболу сталася цікава ситуація. Кріштіану Роналду ще до офіційного оголошення результатів знав, хто стане володарем «Золотого м'яча», і оголосив про це Ліонелю Мессі.

Результати голосування обговорювалися вже кілька днів до церемонії. Коли португальський нападник дізнався, що стане переможцем нагороди, він зателефонував своєму найбільшому супернику. Повідомляється, що останній привітав його, підтвердивши взаємну повагу між ними.

«Я маю велику повагу та захоплення до Кріштіану Роналду та його кар'єри, тому що він досі змагається на найвищому рівні. Наше суперництво було на полі, кожен з нас хотів викластися на повну для своєї команди. Поза цим ми звичайні люди. Ми не друзі, бо не проводимо багато часу разом, але ми завжди ставилися один до одного з повагою», – сказав аргентинець в інтерв'ю DSports.

Кріштіану Роналду виграв свій п'ятий «Золотий м'яч» у 2017 році, повторивши рекорд Ліонеля Мессі. Їхнє суперництво домінувало у світовому футболі на той час, і ці два гравці зустрічалися в матчах Ла Ліги між Реалом і Барселоною. Вони також регулярно по черзі отримували престижний трофей.

Лише у 2018 році їхню десятирічну серію перервав хорватський півзахисник Лука Модрич. Однак між 2018 і 2023 роками Мессі вдалося виграти опитування ще тричі, тоді як португалець з того часу не здобував жодного тріумфу.