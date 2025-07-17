Просто фантастика! Фінський клуб відігрався з 0:4 і пройшов далі у єврокубку, завдавши 57 ударів
Після розгрому в першій грі команда з Гельсінкі знищила суперника
близько 15 годин тому
У матчі-відповіді першого раунду кваліфікації Ліги конференцій фінський ГІК розгромив НСІ Рунавік із Фарерських островів.
Просто неймовірна історія сталася на стартовому етапі єврокубка. Команда з Гельсінкі упевнено відігрався після поразки в першому матчі з рахунком 0:4.
Вже на 15-й хвилині гості залишилися в меншості після вилучення Несса, і господарі швидко скористалися чисельною перевагою. Лінгман відкрив рахунок.
Попри тотальну перевагу в грі (в підсумку господарі завдали 57 ударів по воротах за матч), ГІК зміг дотиснути суперника лише після перерви. Рінг подвоїв рахунок, а в кінцівці матчу фінський клуб повністю домінував: Гостікка скоротив відставання, а на четвертій компенсованій хвивлині Андзулас драматично перевів гру в екстратайми.
Там вже все було набагато спокійніше для ГІКа. Гостікка майже одразу оформив дубль. Надалі ж команда впевнено зберегла загальні 5:4, що вивели команду до наступного раунду, де вона зіграє з болгарською Ардою.
Ліга конференцій. Кваліфікація, матч-відповідь першого раунду
ГІК (Фінляндія) – НСІ Рунавік (Фарерські острови) 5:0 (перший матч – 0:4)
Голи: Лінгман, 18, Рінг, Гостікка, 79, 93, Андзулас, 90+4
Вилучення: Несс, 15 (Рунавік)
Нагадаємо, у Лізі Європи Шахтар пройшов інший фінський клуб (6:0, 0:0).