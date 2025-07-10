Михайло Цирук

У четвер, 10 липня, донецький Шахтар проведе свій перший поєдинок першого кваліфікаційного раунду Ліги Європи проти фінського клубу Ільвес, яким відкриє сезон 2025/26 для всього українського футболу.

Конкретно гірники проти представників цієї країни ще не грали, однак шляхи інших українських команд з ними перетиналися, і на жаль, ці матчі не завжди завершувалися успішно. Перед стартом чергової українсько-фінської дуелі в єврокубках пропонуємо пригадати, якими були всі попередні.

ХІК - Динамо 0:1. 18.09.1991

Перша зустріч України та Фінляндії в єврокубках відбулася вже незадовго після здобуття нашою державою незалежності. У першому раунді Ліги чемпіонів, а точніше останнього в історії Кубка чемпіонів, київське Динамо зустрілося з Гельсінським ХІКом. Проблем з цим суперником біло сині не мали, і в першому матчі на виїзді здобули мінімальну перемогу завдяки голу Сергія Ковальця.

Динамо - ХІК 3:0. 02.10.1991

А у другій зустрічі українському клубу взагалі вдалося розгромити суперника. Рахунок у матчі знову відкрив Сергій Ковалець, а у другому таймі своїми забитими голами до нього долучилися Юрій Мороз та Юрій Грицина. Тож у підсумку - впевнені 4:0 за сумою двох матчів, які дозволили динамівцям без зайвого клопоту пройти далі.

ЦСКА Київ - Йокеріт 2:0. 09.08.2001

Десять років потому з фінським суперником розібрався ще один київський клуб. Цього разу естафету від Динамо прийняв київський ЦСКА, який на правах фіналіста Кубка України 2000/01 отримав право на участь у Кубку УЄФА.

У кваліфікаційному раунді столичним армійцям дістався досить сприятливий суперник, і вони скористалися цим сповна. У першій зустрічі в Києві забитим мʼячами відзначалися Руслан Костишин та Олександр Мальцев.

Йокеріт - ЦСКА Київ 0:2. 23.08.2001

Другий поєдинок на полі суперника завершився з аналогічним рахунком. Цього разу забивали Сергій Закарлюка та Олександр Косирін, тож як і Динамо, інший колектив з Києва також переміг свого фінського опонента із загальним результатом 4:0.

КуПС - Ворскла 2:2. 22.07.2021

Єдиним представником України, котрий не зумів подолати фінський барʼєр, стала 4 роки тому полтавська Ворскла. В останньому сезоні до повномасштабної війни полтавці виступали у кваліфікації Ліги Європи, у другому раунді якої потрапили на фінський КуПС.

Перша гра на виїзді цілком могла завершуватися для підопічних Юрія Максимова більш успішно. Ворскляни пропустили швидкий мʼяч, однак уже на початку другого тайму вийшли вперед завдяки голам Ібрагіма Коне та Олівʼє Тілля. Проте втримати мінімальну перемогу не вдалося, і на шостій компенсованій хвилині полтавці все ж дозволили супернику зрівняти рахунок.

Ворскла - КуПС 2:3. 29.07.2021

Ще трагічніше для Ворскли все склалося в матчі-відповіді у Полтаві. У другому таймі український клуб двічі виходив вперед після мʼячів Тілля та Скляра, проте двічі дозволяв супернику відігратися, і вдруге це знову сталося в компенсований час.

А вже у додатковий час сталося вилучення Богдана Кушніренка, яке дало фінам суттєву перевагу, і вони скористалися нею на 111 хвилині, забивши вирішальний гол у протистоянні. Тож у трьох протистояннях України та Фінляндії в єврокубках рахунок поки 2:1 на нашу користь, і сподіваємося, що цього сезону Шахтар зможе зміцнити перевагу.

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