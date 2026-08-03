Сергій Разумовський

В Україні розпочався новий сезон Другої ліги. У першому турі відбулися всі заплановані матчі в обох групах – А та Б. Команди подарували вболівальникам кілька результативних протистоянь, зокрема гольову перестрілку між Діназом і Дністром, а також драматичну перемогу Брацлава над Поділлям.

Група А

Субота, 1 серпня

У подільському дербі Брацлав Вінниця приймав Поділля та здобув вольову перемогу – 3:2. Гості двічі виходили вперед, але господарі вирвали три очки у компенсований час.

Рахунок відкрив Федосов на дев’ятій хвилині, однак уже через дві хвилини Максимець зрівняв його. На 32-й хвилині Черненко знову вивів Поділля вперед, і команда пішла на перерву з перевагою 2:1.

Після перерви Брацлав намагався відігратися, але довго не міг реалізувати свої моменти. Утім, кінцівка зустрічі змінила все: на 90-й хвилині Шкіндер відновив рівновагу, а ще через три хвилини Овчарук забив переможний гол.

Вінницька Нива вдома перемогла Рух – 2:1. Господарі активніше розпочали матч і на 37-й хвилині відкрили рахунок зусиллями Погорілого. Нива тривалий час утримувала мінімальну перевагу, але на 85-й хвилині Угринчук зрівняв рахунок.

Львів’яни спробували розвинути успіх, проте саме вони пропустили наприкінці матчу. На 90-й хвилині Мельник забив за Ниву та приніс господарям перемогу.

Друга ліга, другий тур

Брацлав – Поділля 3:2

Голи: Федосов, 9, Шкіндер, 90, Овчарук, 90+3 – Максимець, 11, Черненко, 32

Нива Вінниця – Рух 2:1

Голи: Погорілий, 37, Мельник, 90 – Угринчук, 85

Неділя 2 серпня

Найрезультативнішим матчем дня стала зустріч Діназа та Дністра із Заліщиків. Команди забили шість голів, але переможця не визначили – 3:3.

Гості відкрили рахунок на десятій хвилині: Палагнюк реалізував пенальті. Проте Діназ швидко перехопив ініціативу й протягом трьох хвилин забив двічі. На 25-й хвилині відзначився Дорош, а згодом Сорока подвоїв перевагу господарів.

На 59-й хвилині Кононенко забив третій м’яч Діназа. Команда була близькою до перемоги, але Дністер не здався. Кірієнко на 84-й хвилині скоротив відставання, а в компенсований час оформив дубль і приніс гостям нічию – 3:3.

ФК Вільхівці вдома поступився Самбору-Ниві-2 – 2:3. Господарі вийшли вперед на 15-й хвилині завдяки голу Гуменяка. Однак гості швидко змінили перебіг матчу: на 21-й хвилині Дудік зрівняв рахунок, а ще через чотири хвилини Бідзінський вивів Самбір-Ниву-2 уперед.

Після перерви Вільхівці відновили рівновагу. На 58-й хвилині Максименко забив другий гол господарів. Проте вже через три хвилини Мендрук утретє вразив їхні ворота та приніс гостям перемогу.

Друга ліга, другий тур

Діназ – Дністер 3:3

Голи: Дорош, 25, Сорока, 28, Кононенко, 59 – Палагнюк, 10 (пен.), Кірієнко, 84, 90

Вільхівці – Самбір-Нива-2 2:3

Голи: Гуменяк, 15, Максименко, 58 – Дудік, 21, Бідзінський, 25, Мендрук, 61

Турнірна таблиця

Після стартового туру до числа лідерів увійшли Брацлав, Самбір-Нива-2 та Нива Вінниця. Усі три команди розпочали сезон із перемог і набрали по три очки. Розчарував Рух.

Група Б

П'ятниця, 31 липня

Дубль Олександрії успішно стартував у новому сезоні. Команда на виїзді мінімально перемогла Тростянець, який у попередніх сезонах регулярно боровся за підвищення в класі.

Єдиний гол у матчі було забито вже на 10-й хвилині. Грузин скористався своїм шансом і приніс Олександрії-2 перемогу з рахунком 1:0.

Тростянець – Олександрія-2 0:1

Гол: Грузин, 10

Субота, 1 серпня

Карбон на власному полі приймав Пенуел Кривий Ріг. Матч вийшов напруженим, а його кінцівка стала вирішальною.

Гості майже весь другий тайм провели в меншості. На початку другої половини зустрічі Каплунов отримав червону картку, після чого Пенуелу довелося грати вдесятьох.

Попри чисельну перевагу, Карбон не зміг скористатися своїм шансом. Ба більше, саме гості забили переможний гол. На 89-й хвилині Носовський вразив ворота суперника та приніс Пенуелу три очки.

Друга ліга, другий тур

Карбон – Пенуел 0:1

Голи: Носовський, 89

Неділя, 2 серпня

СК Полтава-2 розпочав сезон домашньою нічиєю із запорізьким Металургом. Команди мали нагоди відзначитися, але жодна з них не змогла реалізувати свої моменти.

Упродовж матчу суперники діяли обережно та не дозволяли один одному створювати багато небезпечних епізодів. У підсумку зустріч завершилася без забитих м’ячів – 0:0.

Друга ліга, другий тур

СК Полтава-2 – СК Металург 0:0

Понеділок, 3 серпня

Атлет зазнав поразки від Ребела в київському протистоянні. Матч завершився з рахунком 3:2 на користь гостей. Троєщинці відкрили рахунок уже на четвертій хвилині. Гарбар скористався своєю нагодою та вивів команду вперед. Атлет відігрався в компенсований час першого тайму. На 45-й хвилині Мовчан забив гол і відновив рівновагу.

На початку другої половини зустрічі господарі залишилися в меншості. Голкіпер Атлета Шпаченко небезпечно зіграв проти нападника суперника та на 47-й хвилині отримав червону картку. Це суттєво вплинуло на подальший перебіг матчу.

Попри чисельну перевагу, Ребел не одразу зумів скористатися ситуацією. На 62-й хвилині Даниленко вивів Атлет уперед, однак втримати перевагу господарям не вдалося. Через дві хвилини Андрухів зрівняв рахунок, а на 84-й хвилині Гришко забив третій м’яч Ребела. У підсумку команда вирвала перемогу – 3:2.

Друга ліга, другий тур

Атлет – Ребел 2:3

Голи: Мовчан, 45, Даниленко, 62 – Гарбар, 4, Андрухів, 64, Гришко, 84

Вилучення: Шпаченко, 47 (Атлет)

Турнірна таблиця

Після першого туру одразу три команди набрали максимальні три очки. До лідерів групи Б увійшли Ребел, Олександрія-2 та Пенуел.