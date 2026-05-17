Сергій Разумовський

Новим головним тренером Челсі має стати Хабі Алонсо, повідомив у соцмережі X інсайдер Фабріціо Романо. За його даними, іспанський фахівець уже погодився очолити лондонський клуб, а остаточне оформлення угоди має відбутися найближчим часом.

Очікується, що Челсі офіційно оголосить про призначення наставника протягом найближчих днів. Контракт, за попередньою інформацією, буде розрахований до 2030 року, що свідчить про довгострокові плани клубу щодо нового проекту.

Алонсо раніше залишив посаду головного тренера Реала, де він працював недовго, але встиг привернути увагу до своїх тренерських ідей. У свою чергу Челсі нещодавно звільнив Ліема Росеньйора, після чого обов’язки керівника команди тимчасово було покладено на Калума Макфарлейна.

Наразі лондонці посідають 9-те місце в АПЛ і зберігають шанси поборотися за єврокубки. Відставання від Брентфорда Єгора Ярмолюка становить лише два очки, тож кінцівка сезону для синіх може вийти дуже напруженою.

Нагадаємо, напередодні Челсі програв Манчестер Сіті у фіналі Кубка Англії з рахунком 0:1, що лише посилило розмови про неминучі зміни в клубі.