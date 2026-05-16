Гол Семеньйо приніс Манчестер Сіті перемогу над Челсі у фіналі Кубка Англії
Єдиний м'яч було забито у другому таймі
У фінальному матчі Кубка Англії, який пройшов на лондонському стадіоні Вемблі, Манчестер Сіті мінімально здолав Челсі.
Перший тайм пройшов за ігрової переваги підопічних Пепа Гвардіоли, проте втілити її у забиті м'ячі «містянам» не вдалося. По перерві лондонці вирівняли гру, але Манчестер Сіті зміг реалізувати свій момент — забив Антуан Семеньйо.
Кубок Англії. Фінал
Челсі – Манчестер Сіті – 0:1
Гол: Семеньйо, 72
Завдяки цій перемозі Манчестер Сіті завоював Кубок Англії ввосьме в своїй історії. Для «синіх» ця поразка у фіналах турніру стала вже дев'ятою.
