Сергій Разумовський

Колишній центральний захисник Манчестер Сіті Джон Стоунз наблизився до переходу в міланський Інтер. За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, яку той опублікував у соцмережі X, сторони вже досягли принципової домовленості щодо майбутнього трансферу англійського футболіста.

🚨🔵⚫️ Inter are closing in on John Stones deal to join as free agent, as revealed today.



Formal steps to follow but agreement in principle being sealed with the English centre back.



Contract until June 2028.



Exclusive story from the afternoon, confirmed. 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/fBcBiwgsWC — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 27, 2026

Повідомляється, що наразі клубам і представникам гравця залишилося владнати формальні питання та офіційно оформити угоду. Очікується, що контракт Стоунза з Інтером буде розрахований до 2028 року. Якщо домовленість буде завершена, англієць отримає можливість продовжити виступи на найвищому рівні в одному з провідних клубів італійського футболу.

На цей момент Джон Стоунз перебуває у статусі вільного агента. Його контракт із Манчестер Сіті завершився, після чого футболіст отримав можливість самостійно обирати нову команду. Міланський Інтер скористався ситуацією та зробив активні кроки для підписання досвідченого захисника.

Стоунз провів у складі Манчестер Сіті десять сезонів. За цей час він зіграв за манчестерську команду майже 300 матчів у всіх турнірах, а також здобув значну кількість командних трофеїв. Англієць тривалий час залишався одним із ключових оборонців клубу.

Раніше повідомлялося, що зацікавленість у підписанні Стоунза також проявляв туринський Ювентус. Проте наразі саме Інтер перебуває найближче до завершення переговорів із футболістом.

У минулому сезоні 32-річний англійський захисник 18 разів виходив на поле. Результативними діями він не відзначився.