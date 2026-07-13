Сергій Разумовський

Посередники запропонували англійського центрального захисника Джона Стоунза одразу двом італійським грандам — Інтеру та Ювентусу. Про це повідомив інсайдер Ніколо Скіра у соцмережі X.

John #Stones has been offered to #Inter and #Juventus by an intermediary. The centre-back asks a contract until 2029 (€6M/year). #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) July 13, 2026

За інформацією джерела, 31-річний футболіст перебуває у статусі вільного агента після завершення контракту з Манчестер Сіті. Його угода з англійським клубом діяла до 30 червня, однак сторони не домовилися про продовження співпраці. Таким чином, Стоунз може перейти до нового клубу без трансферної компенсації.

Водночас умови потенційної угоди з англійцем є доволі серйозними. Повідомляється, що Стоунз хоче підписати контракт до літа 2029 року, а також розраховує на зарплату на рівні 6 мільйонів євро за сезон. Саме такі фінансові вимоги футболіста вже були донесені до клубів, яким його запропонували.

Стоунз провів у Манчестер Сіті 10 років і став одним із важливих гравців команди в епоху Пепа Гвардіоли. Англієць використовувався не лише як центральний захисник, а й у ролі гравця, здатного підніматися в опорну зону та брати участь у побудові атак. Його універсальність, досвід і вміння працювати з м’ячем можуть бути цікавими для клубів Серії А.

Загалом за «містян» Стоунз провів 295 матчів у всіх турнірах. На його рахунку 19 забитих м’ячів і 9 результативних передач. Разом із Манчестер Сіті він вигравав чемпіонат Англії, Кубок Англії, Кубок англійської ліги та Лігу чемпіонів, ставши частиною найуспішнішого періоду в історії клубу.

Раніше ще один захисник Манчестер Сіті Натан Аке залишив англійський клуб і перейшов до Фенербахче. Таким чином, оборонна лінія «містян» цього літа зазнала помітних кадрових змін.