Сергій Разумовський

Німецький Айнтрахт поповнив склад своєї команди U-21 українським опорним хавбеком Давидом Рамакі. Франкфуртський клуб офіційно повідомив, що з 19-річним футболістом укладено трирічну угоду.

До переїзду в Айнтрахт українець захищав кольори Любека, де пройшов повний шлях у клубній вертикалі. Рамакі починав виступи в команді U-17, згодом закріпився на наступних щаблях і врешті-решт дістався до заявки основного складу. Свою німецьку сторінку кар’єри Рамакі відкрив після виступів за МФК Бровари.

У сезоні-2025/26 півзахисник відіграв 20 матчів за першу команду Любека в Регіональній лізі Норд, і цей відрізок став для нього важливим кроком уперед. Раніше він також непогано проявив себе в складі U-21 Любека: у Ландеслізі Гольштейн Рамакі провів 13 поєдинків і записав на свій рахунок один гол.

Раніше захисник збірної України Юхим Конопля змінив Шахтар на менхенґладбахську Боруссію.