Сергій Стаднюк

У матчі за Трофей Йогана Кройфа ПСВ здобув вольову перемогу над Гоу Ехед Іглс.

Абсолютний андердог протистояння отримав право зіграти в цій зустрічі, несподівано вигравши Кубок Нідерландів минулого сезону. І він був близьким до другої сенсації поспіль. У першому таймі Сюре реалізував один із моментів та відкрив рахунок.

Однак ПСВ переламав хід поєдинку вже наприкінці зустрічі. Спочатку на 78-й хвилині Наубер зрізав м’яч у власні ворота. А вже за шість хвилин переможний гол оформив колишній гравець Барселони Дест.

ПСВ виграв матч і став володарем першого трофею в сезоні.

Суперкубок Нідерландів

ПСВ – Гоу Ехед Іглс 2:1

Голи: Наубер, 78 (автогол), Дест, 84 – Сюре, 35