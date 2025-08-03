ПСВ поставив на місце сенсаційного володаря Кубка Нідерландів, вигравши перший трофей у сезоні
«Вискочкам» зі скромного клубу не вдалося знову здивувати всіх
близько 1 години тому
У матчі за Трофей Йогана Кройфа ПСВ здобув вольову перемогу над Гоу Ехед Іглс.
Абсолютний андердог протистояння отримав право зіграти в цій зустрічі, несподівано вигравши Кубок Нідерландів минулого сезону. І він був близьким до другої сенсації поспіль. У першому таймі Сюре реалізував один із моментів та відкрив рахунок.
Однак ПСВ переламав хід поєдинку вже наприкінці зустрічі. Спочатку на 78-й хвилині Наубер зрізав м’яч у власні ворота. А вже за шість хвилин переможний гол оформив колишній гравець Барселони Дест.
ПСВ виграв матч і став володарем першого трофею в сезоні.
Суперкубок Нідерландів
ПСВ – Гоу Ехед Іглс 2:1
Голи: Наубер, 78 (автогол), Дест, 84 – Сюре, 35