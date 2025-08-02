У першому турі чемпіонату України рівненський Верес приймав чинного чемпіона УПЛ київське Динамо.

З самого початку зустрічі господарі проявили активність та могли швидко вийти вперед. Спочатку Ндукве не влучив у ворота після подачі з флангу, а потім Бойко пробив вище воріт з близькоїпозиції, не зумівши переграти Нещерета.

Незважаючи на тиск Вереса, рахунок відкрили гості. Владислав Ванат ефектно розібрався із захисником господарів і точно навісив на Миколу Шапаренка, який легко відправив м'яч у порожні ворота.

Перший тайм завершився мінімальною перевагою киян – 1:0.

Після перерви Ванат знову опинився у центрі уваги. Він зумів обіграти опонента, але подвоїти рахунок йому завадив воротар Вереса.

Решту часи команди провели без результативних атак і фінальний свисток зафіксував перемогу Динамо в стартовому турі.

Українська Прем’єр-ліга, перший тур

Верес – Динамо – 0:1

Гол: Шапаренко, 14