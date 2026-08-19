Денис Сєдашов

Центральний захисник ПСЖ та збірної України Ілля Забарний може повернутися до англійської Прем'єр-ліги. Послугами 23-річного футболіста зацікавився лондонський Тоттенгем, повідомляє TEAMtalk.

Шпори шукають підсилення центру оборони після відходу Крістіана Ромеро і розглядають кандидатуру українця, хоча офіційних контактів між клубами поки не було.

Крім Тоттенгема, за ситуацією навколо Забарного стежать Челсі та Ліверпуль.

Нагадаємо, Забарний перейшов до ПСЖ із Борнмута за 63 мільйони євро.

Забарного визнали найкращим гравцем ПСЖ у матчі за Суперкубок Франції.