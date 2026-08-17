Сергій Разумовський

Ілля Забарний провів повний матч за Парі Сен-Жермен у поєдинку за Суперкубок Франції проти Ланса. Парижани поступилися з рахунком 0:1.

23-річний український центральний захисник відіграв усі 90 хвилин і продемонстрував надійну гру в обороні. Забарний виграв 86% дуелей – шість із семи, виконав два відбори, шість разів виніс м’яч і п’ять разів заволодів ним після відскоків.

Також українець віддав 63 точні передачі з 68, що становить 93%. За матч Забарний шість разів втрачав м’яч.

Статистичний портал SofaScore оцінив виступ захисника у 7,3 бала. Це найвища оцінка серед усіх футболістів Парі Сен-Жермен у цьому матчі.

Нагадаємо, Забарний виграв п'ятий титул у складі ПСЖ.