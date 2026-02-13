Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке висловився про нестачу ігрової практики у футболістів, які поповнили склад команди минулого літа. Зокрема, йшлося про українського захисника Іллю Забарного, який поки не отримує стабільної кількості хвилин на полі.

«Я не згоден із вами. Місяць тому я казав, що гравцям потрібен час на адаптацію. Я дуже задоволений усіма футболістами, яких ми підписали цього літа. Зазвичай можна давати більше хвилин у певних іграх, але ми вибули з Кубку Франції, тому маємо на чотири матчі менше. Водночас будуть можливості і для нього, і для тих, хто рідше виходить у стартовому складі», — наводить слова Енріке L'ÉQUIPE

Після 21 туру чемпіонату Франції паризький клуб набрав 51 очко та очолює турнірну таблицю Ліги 1, випереджаючи Ланс на два пункти.

Наступний матч ПСЖ проведе сьогодні, 13 лютого, а суперником стане Ренн, початок зустрічі заплановано на 20:00 за київським часом.