Французький ПСЖ цього року виявив серйозний інтерес до півзахисника мадридського Реалу Едуардо Камавінги. Про це повідомляє іспанське видання Marca.

За інформацією джерела, керівництво королівського клубу поки що не розглядає варіант продажу 22-річного француза, незважаючи на регулярні травми гравця. Однак у Мадриді готові вислухати потенційні пропозиції щодо Камавінги.

Особливу ініціативу у трансфері виявляє головний тренер парижан Луїс Енріке, який бачить у півзахиснику ключовий елемент для посилення глибини складу та підвищення універсальності команди.

Контракт Камавінги з Реалом діє до кінця червня 2029 року. Портал Transfermarkt оцінює його трансферну вартість у 60 мільйонів євро.

Минулого сезону Едуардо провів за вершкових 35 матчів, у яких забив два голи та віддав дві результативні передачі. При цьому через низку травм йому довелося пропустити 29 поєдинків у кампанії 2024/25.

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