ПСЖ повідомило важливі новини щодо майбутнього Луїса Енріке
Фахівець отримав нову угоду
Фото: Getty Images
ПСЖ оголосив про продовження контракту з головним тренером Луїсом Енріке до 2030 року.
Під керівництвом іспанського фахівця ПСЖ виграв три золота чемпіонату Франції – у сезонах-2023/24, 2024/25 та 2025/26. Також команда здобула два Кубки Франції, три Суперкубки Франції, дві Ліги чемпіонів сезонів-2024/25 та 2025/26, два Суперкубки УЄФА та Міжконтинентальний кубок ФІФА.
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Енріке очолив паризьку команда влітку 2023 року.
За ПСЖ виступає український захисник Ілля Забарний.
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