Павло Василенко

ПСЖ оголосив про підписання контракту з нападником Барселони Ферраном Торресом. На своєму офіційному сайті паризький клуб повідомив, що угода підписана до 30 червня 2031 року.

Гравець буде виступати за ПСЖ під дев’ятим номером. Сума трансферу склала 50 мільйонів євро.

Ферран виступав за Барселону з січня 2022 року. З того часу він провів за клуб 207 матчів, в яких відзначився 65 голами та 23 асистами. У фіналі чемпіонату світу-2026 іспанець став автором переможного голу у ворота збірної Аргентини.

За ПСЖ виступає український захисник Ілля Забарний.