Стало відомо, коли Мбаппе зіграє за Реал на Клубному чемпіонаті світу
Зірковий форвард близький до повернення на поле
22 хвилини тому
Французький нападник Кіліан Мбаппе, найімовірніше, повернеться до складу Реала на третій матч групи H Клубного чемпіонату світу проти Зальцбурга (27 червня) після одужання від хвороби, повідомив головний тренер мадридської команди Хабі Алонсо.
Один з лідерів атаки пропустив перші два матчі Реала на турнірі. Алонсо сказав про Мбаппа після недільної перемоги з рахунком 3:1 над мексиканською командою Пачука, що він «з нетерпінням чекає на його повернення».
26-річний гравець Реала одужав від гострого гастроентериту та був виписаний з лікарні у четвер минулого тижня. У стартовому матчі турніру проти Аль-Хіляль із Саудівської Аравії його замінив нападник академії Реала Гонсало Гарсія, який забив єдиний гол своєї команди у матчі, що закінчився внічию 1:1.
Мбаппе був найкращим бомбардиром Реала минулого сезону, забивши 43 м'ячі.
Мадридській команді достатньо зіграти внічию із Зальцбургом в останньому матчі групи H, щоб вийти у плей-оф.