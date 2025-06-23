Павло Василенко

Французький нападник Кіліан Мбаппе, найімовірніше, повернеться до складу Реала на третій матч групи H Клубного чемпіонату світу проти Зальцбурга (27 червня) після одужання від хвороби, повідомив головний тренер мадридської команди Хабі Алонсо.

Один з лідерів атаки пропустив перші два матчі Реала на турнірі. Алонсо сказав про Мбаппа після недільної перемоги з рахунком 3:1 над мексиканською командою Пачука, що він «з нетерпінням чекає на його повернення».

26-річний гравець Реала одужав від гострого гастроентериту та був виписаний з лікарні у четвер минулого тижня. У стартовому матчі турніру проти Аль-Хіляль із Саудівської Аравії його замінив нападник академії Реала Гонсало Гарсія, який забив єдиний гол своєї команди у матчі, що закінчився внічию 1:1.

Мбаппе був найкращим бомбардиром Реала минулого сезону, забивши 43 м'ячі.

Мадридській команді достатньо зіграти внічию із Зальцбургом в останньому матчі групи H, щоб вийти у плей-оф.