Незважаючи на чутки про припинення переговорів між Шахтарем та бразильським Греміо щодо трансферу 17-річного півзахисника Габріеля Мека, обидві сторони продовжують активно обговорювати можливу угоду.

Як повідомляє Bolavip Brasil, що Греміо дійсно відмовився від першої пропозиції донецького клубу в розмірі 15 мільйонів євро, проте дав зрозуміти, що готовий розлучитися з талантом лише за 20 мільйонів без жодних поступок.

Мек вважається одним із найперспективніших молодих гравців Бразилії, тому керівництво Греміо прагне максимально вигідно оформити перехід як для самого футболіста, так і для фінансів клубу.

Ще рік тому бразильці зірвали перехід Мека до Челсі, хоча сторони вже практично домовилися. Тоді угода за 24 мільйони євро не відбулася через покращення фінансового стану Греміо.

За даними преси, сам Габріель не поспішає їхати до Європи — хавбек має намір спочатку проявити себе на батьківщині та досягти успіху у складі Греміо.