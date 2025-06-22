Павло Василенко

Французький футболіст Адрієн Рабьо нарешті поклав край багаторічному судовому спору зі своїм колишнім клубом ПСЖ на свою користь.

Апеляційний суд Парижа постановив, що ПСЖ повинен виплатити колишньому гравцеві 1,3 мільйона євро за порушення, пов'язані зі зміною статусу його контракту.

Рабьо, який наразі грає за Марсель, подав до суду на ПСЖ через поводження з ним в останні місяці його контракту, який закінчувався в 2019 році. Потім він був відсторонений і виключений з основної команди, а клуб скасував його так званий етичний бонус, який стосується професійної поведінки гравця.

L'Équipe повідомляє, що суд підтвердив, що трудові відносини між гравцем і клубом повинні існувати до тих пір, поки у гравця діє контракт, незалежно від внутрішніх дисциплінарних заходів. Це відхилило претензії ПСЖ про те, що клуб мав право відмовити йому в певній фінансовій компенсації.

Рабьо подав позов у травні минулого року, і рішення на його користь було винесено всього через два місяці. У своїй заяві він підкреслив, що був «змушений покинути клуб» через напружені відносини з правлінням, які ставали все більш напруженими в міру наближення закінчення його контракту.

Згідно з рішенням Апеляційного суду, ПСЖ зобов'язаний виплатити Рабьо понад мільйон євро в якості компенсації, яка стосується невиплачених бонусів і частини зарплати, яку клуб утримав, як вони стверджують, з «дисциплінарних причин».

Це рішення знаменує собою кінець судової тяганини між Рабьо і ПСЖ - клубом, в якому він провів вісім років, але який він покинув, не попрощавшись і з серйозним конфліктом. Сьогодні, через кілька років, Рабьо виходить з цієї історії як юридичний і моральний переможець.