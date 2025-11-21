Вінгер Барселони Маркус Рашфорд пропустив тренування команди у четвер. За даними Diario AS, 28-річний форвард був відсутній з особистих причин і клуб дав йому офіційний дозвіл на це.

Очікується, що у п'ятницю англієць знову приєднається до партнерів. Вже в суботу каталонці вдома зустрінуться з Атлетіком Більбао в рамках 13 туру Ла Ліги.

Рашфорд виступає за Барселону на правах оренди із Манчестер Юнайтед. Нинішнього сезону під керівництвом Ганса-Дітера Фліка він провів 16 матчів, відзначившись шістьма голами та дев'ятьма асистами.

Раніше повідомлялося, що Барселона та Баварія націлилися на захисника Баєра.