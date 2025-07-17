Німецький клуб РБ Лейпциг продовжує активно працювати над потенційним переходом 21-річного хавбека донецького Шахтаря Марлона Гомеса.

За інформацією авторитетного інсайдера Фабріціо Романо, українська команда вже отримала офіційний запит від представників Бундесліги щодо трансферу бразильця.

Проте Шахтар без роздумів відхилив першу пропозицію. Тим не менш, у Лейпцигу не мають наміру відступати і найближчим часом планують вийти на клуб із новою покращеною пропозицією.

Минулого сезону Марлон Гомес провів за Шахтар 34 зустрічі у всіх змаганнях, відзначившись чотирма забитими м'ячами і віддавши стільки ж результативних передач. Портал Transfermarkt оцінює ринкову вартість півзахисника у десять мільйонів євро.

Нагадаємо, що сьогодні Шахтар проведе матч-відповідь першого раунду кваліфікації Ліги Європи проти фінського Ільвеса.