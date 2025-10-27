Новини матчу та поточна форма суперників

Бетіс продовжує демонструвати стабільні результати. Минулого туру андалусійці врятувалися у матчі з Вільярреалом (2:2), а в середині тижня в Лізі Європи зіграли внічию 0:0 з бельгійським Генком. Нічия в Бельгії продовжила їхню безпрограшну серію до восьми матчів у всіх турнірах (4 перемоги, 4 нічиї), причому останні чотири поєдинки команда проводила на виїзді.

Тепер Бетіс повертається додому вперше майже за місяць і має чудову статистику на власному полі – три перемоги у чотирьох матчах Ла Ліги цього сезону (1 поразка). Крім того, «зелено-білі» програли лише один з 12 попередніх матчів чемпіонату, що проходили в понеділок (9 перемог, 2 нічиї).

Атлетіко Мадрид підходить до зустрічі після болючої поразки 0:4 від Арсенала в Лізі чемпіонів. Це вже друга поразка в трьох єврокубкових матчах, і команда Дієго Сімеоне тепер змушена надолужувати згаяне як у Європі, так і в Іспанії. Після дев’яти турів «матрацники» відстають від лідера на вісім очок (4 перемоги, 4 нічиї, 1 поразка). 16 очок, набраних на цьому етапі, – їхній найгірший показник з сезону 2011/12. Хоча тоді Атлетіко все ж фінішував у топ-3, серія з шести виїзних матчів без перемог цього сезону (3 нічиї, 3 поразки) викликає занепокоєння.

Команди, фани, реальні емоції – усе це про футбол. Букмекерський бренд GGBET посилює враження від гри, щоб кожен вболівальник відчував себе частиною великої події. Тримай свою лінію!

Історія зустрічей

Минулого сезону Бетіс переміг Атлетіко вдома з рахунком 1:0, але це лише друга перемога андалусійців за останні 17 очних матчів у Севільї (5 нічиїх, 10 поразок).

Цікава статистика

– У восьми з дев’яти матчів Бетіса в поточному сезоні було забито щонайменше один гол у першому таймі.

– Бетіс пропустив чотири м’ячі у перші 15 хвилин – найгірший показник у лізі.

– Атлетіко відкривав рахунок у всіх дев’яти матчах Ла Ліги цього сезону.

– Мадридці забили шість голів у перші 15 хвилин – найвищий результат у чемпіонаті.

Ключові гравці

Пабло Форнальс взяв участь у шести голах Бетіса цього сезону (2 голи, 4 асисти), а його останні чотири м’ячі в Ла Лізі були забиті після перерви – один з них саме у ворота Атлетіко минулого сезону.

Антуан Грізманн традиційно результативний у матчах з Бетісом – на його рахунку вісім голів, усі після 40-ї хвилини.

Найгучніші футбольні події – на відстані одного кліку. На платформі GGBET зібрані прогнози на головні матчі, актуальні коефіцієнти та десятки варіантів ставок для фанів. Тут кожен може обрати свій сценарій гри й відкрити для себе новий досвід уболівання.

РЕКЛАМА

21+

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.

GGBET здійснює діяльність відповідно до ліцензій від 23.08.2023 року, виданих відповідно до рішень КРАІЛ №128 та №129 від 08.08.2023.