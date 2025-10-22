Захисник Атлетіко — про розгромну поразку від Атлетіко: «В один момент гра закінчена»
Ганцко прокоментував розгромну поразку матрацників
близько 1 години тому
Словацький захисник Атлетико Давід Ганцко прокоментував поразку мадридської команди від Арсеналу з рахунком 0:4 у Лізі чемпіонів.
Всі голи були забиті у другому таймі: на 57-й хвилині Габріель Магальяйнс відкрив рахунок, потім відзначився Мартінеллі, а дубль на свій рахунок оформив Віктор Дьокереш.
«Гра була дуже важкою. Ми до цього готувалися, оскільки сьогодні це одна з найкращих у світі команд. Все працювало до перерви, ми добре захищалися, хоча біля наших воріт і було створено кілька моментів... Ми вкрай розчаровані тим, що не змогли досягти кращого результату. Цей рахунок виглядає зовсім погано. Спочатку здавалося, що гра йде, ми боремося за очки, але раптом: бац, бац, бац, бац... В один момент гра закінчена», – сказав Ганцко після матчу.
